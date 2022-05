Bufera su Elisabetta Franchi, la replica della stilista: “Preferisco le donne ‘anta’? Anche io sono madre”. In platea c’era anche la ministra Bonetti (Di domenica 8 maggio 2022) “Non accetto strumentalizzazioni: sono una donna imprenditrice a capo di un azienda da 131 milioni di fatturato e che ha tirato avanti anche la famiglia, con grande fatica. Come può essere contro le donne chi ha al suo interno l’80 per cento di forza lavoro femminile?”. Così Elisabetta Franchi ha replicato alle polemiche scoppiate in queste ore dopo le sue dichiarazioni al convegno “donne e moda: il barometro 2022”, organizzato da PwC Italia con Il Foglio, alla presenza – tra gli altri – della ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti (Italia Viva) e della viceministra alla Cultura Lucia Borgonzoni (Lega). L’imprenditrice e stilista dell’omonimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) “Non accetto strumentalizzazioni:una donna imprenditrice a capo di un azienda da 131 milioni di fatturato e che ha tirato avantila famiglia, con grande fatica. Come può essere contro lechi ha al suo interno l’80 per cento di forza lavoro femminile?”. Cosìhato alle polemiche scoppiate in queste ore dopo le sue dichiarazioni al convegno “e moda: il barometro 2022”, organizzato da PwC Italia con Il Foglio, alla presenza – tra gli altri –per le Pari Opportunità Elena(Italia Viva) evicealla Cultura Lucia Borgonzoni (Lega). L’imprenditrice edell’omonimo ...

