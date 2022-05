Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Cesur rinuncerà alla vendetta per amore? (Di domenica 8 maggio 2022) Cesur ha ormai scoperto che Suhan è incinta e vuole abortire. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con tutte le anticipazioni settimanali di Brave and beautiful. Le nuove puntate della soap opera turca andranno in onda dal 9 al 13 maggio 2022, come sempre durante il pomeriggio di Canale 5. L’orario per la messa in onda resta sempre lo stesso, quello delle 16.45 circa. Brave and beautiful, le anticipazioni della settimana dal 9 al 13 maggio 2022 A questo punto non ci resta altro che andare a vedere che cosa succederà durante le nuove puntate di questa appassionante serie tv. Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 9 maggio 2022 Cahide chiederà a Korhan di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 8 maggio 2022)ha ormai scoperto che Suhan è incinta e vuole abortire. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con tutte lediand. Le nuove puntate della soap opera turca andranno in onda dal 9 al 13 maggio 2022, come sempre durante il pomeriggio di Canale 5. L’orario per la messa in onda resta sempre lo stesso, quello delle 16.45 circa.and, ledella settimana dal 9 al 13 maggio 2022 A questo punto non ci resta altro che andare a vedere che cosa succederà durante le nuove puntate di questa appassionante serie tv.andlunedì 9 maggio 2022 Cahide chiederà a Korhan di ...

Advertising

redazionetvsoap : Le cose non sono come sembrano... #braveandbeautiful #anticipazioni - ParliamoDiNews : Brave and Beautiful oggi, anticipazioni e trame puntate di maggio 2022 #CATALOGHI #Canale5 - ParliamoDiNews : Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur incastrato per la morte di Salih. È la fine? #BraveandBeautiful… - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 9-13 maggio: Suhan rivela a Cesur la verità sul bambino - #Brave #Beautiful… - PasqualeMarro : #BraveandBeautiful, anticipazioni da lunedì 9 | Suhan e Cesur indagano sulla morte di Fugen -