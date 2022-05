Brave and Beautiful anticipazioni 9-13 maggio: Suhan rivela a Cesur la verità sul bambino (Di domenica 8 maggio 2022) La popolare soap opera turca Brave and Beautiful torna da lunedì 9 a venerdì 13 maggio con nuovi avvincenti episodi. Grazie alle anticipazioni (qui quelli della settimana precedente), scopriamo cosa succede nelle nuove puntate che andranno in onda dalle 16.45 su Canale 5. Lunedì 9 maggio Cahide non si sente più al sicuro nella tenuta, così va da Korhan nella sua nuova casa e gli chiede di ospitarla per il bene della bambina che sta per nascere. Nel frattempo, Cesur e Suhan sono vicini al ritrovamento di Selma, presunta amante del guardiano Cuneyt e prendono una stanza nell'albergo dove lavora la donna. Martedì 10 maggio Selma è intenzionata a tornare a casa di Cuneyt. Cesur e Suhan decidono quindi di rinviare ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 8 maggio 2022) La popolare soap opera turcaandtorna da lunedì 9 a venerdì 13con nuovi avvincenti episodi. Grazie alle(qui quelli della settimana precedente), scopriamo cosa succede nelle nuove puntate che andranno in onda dalle 16.45 su Canale 5. Lunedì 9Cahide non si sente più al sicuro nella tenuta, così va da Korhan nella sua nuova casa e gli chiede di ospitarla per il bene della bambina che sta per nascere. Nel frattempo,sono vicini al ritrovamento di Selma, presunta amante del guardiano Cuneyt e prendono una stanza nell'albergo dove lavora la donna. Martedì 10Selma è intenzionata a tornare a casa di Cuneyt.decidono quindi di rinviare ...

Advertising

PasqualeMarro : #BraveandBeautiful, anticipazioni da lunedì 9 | Suhan e Cesur indagano sulla morte di Fugen - ParliamoDiNews : Brave and beautiful, anticipazioni puntata del 9 maggio 2022 #DonMatteo13 #Glieredidellaterra #Greysanatomy… - ParliamoDiNews : Brave and Beautiful, anticipazioni al 13 maggio: Salih è coinvolto nell`uccisione di Fugen #Offertedilavoro… - fr4goIina : “le brave amicizie” di cui i genitori si fidano sono sempre le peggiori…letteralmente underage smoking and drinking… - infoitcultura : Brave and Beautiful, cambio programmazione, ecco cosa sta per accadere -