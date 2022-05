Bono suona a sorpresa nella metropolitana di Kiev

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 maggio 2022)(UCRAINA) (ITALPRESS) – La rock star irlandeseha elogiato la lotta dell'Ucraina per la libertà in un concerto ain una stazione delladi. Il frontman degli U2 ha cantato insieme con The Edge, altro elemento della band, i classici del loro repertorio. “La gente in Ucraina non sta combattendo soltanto per la sua libertà, ma per tutti noi che amiamo la libertà”, ha sottolineato. Photo credit: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).