Bono e The Edge suonano nella metropolitana di Kiev - FOTO (Di domenica 8 maggio 2022) Bono e David Howell Evans (The Edge) degli U2 sono arrivati a Kiev e intorno alle 13 italiane hanno improvvisato un concerto nella stazione della metropolitana di Khreshchatyk . Il frontman e il chitarrista...

