Bologna, Mihajlovic: «Strano che l’arbitro sia scappato negli spogliatoi dopo la fine» (Di domenica 8 maggio 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la sconfitta ottenuta dai rossoblù in casa del Venezia Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Venezia-Bologna. SCONFITTA – «Noi siamo partiti malissimo e il primo gol lo dimostra, quello non lo si subisce nemmeno in una partita tra scapoli e ammogliati. Poi abbiamo avuto la forza di reagire, l’abbiamo ribaltata e poi è arrivato questo rigore che a me non convince. l’arbitro ha diretto bene, ma questo rigore proprio non lo riesco a capire perchè Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell’avversario. Strano che l’arbitro alla fine sia quasi scappato negli spogliatoi, come avesse la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Sinisa, allenatore del, ha parlatola sconfitta ottenuta dai rossoblù in casa del Venezia Sinisaha parlato ai microfoni di DaznVenezia-. SCONFITTA – «Noi siamo partiti malissimo e il primo gol lo dimostra, quello non lo si subisce nemmeno in una partita tra scapoli e ammogliati. Poi abbiamo avuto la forza di reagire, l’abbiamo ribaltata e poi è arrivato questo rigore che a me non convince.ha diretto bene, ma questo rigore proprio non lo riesco a capire perchè Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell’avversario.cheallasia quasi, come avesse la ...

