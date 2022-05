BMW - I modelli "di rottura" nella storia di Monaco - FOTO GALLERY (Di domenica 8 maggio 2022) La nuova BMW Serie 7 sta facendo discutere. Del resto, non è la prima volta che capita da quando è stato inaugurato il nuovo corso stilistico della Casa bavarese, che segna un drastico cambiamento nel design di Monaco: a destare più scalpore è l'ormai caratteristico doppio rene oversize, tanto da farci tornare sull'argomento, dopo fiumi di parole già versati, persino su Quattroruote di maggio. Di BMW che hanno destato scalpore, tuttavia, è piena la storia dell'Elica, come potete constatare nei 20 esempi che abbiamo raccolto nella nostra galleria d'immagini: si tratta di auto con stile e silhouette di rottura e modelli che hanno segnato un passaggio coraggioso nelle soluzioni tecniche, magari tradendo caratteristiche che sembravano veri e propri dogmi per il marchio, come la trazione posteriore. Leggi su quattroruote (Di domenica 8 maggio 2022) La nuova BMW Serie 7 sta facendo discutere. Del resto, non è la prima volta che capita da quando è stato inaugurato il nuovo corso stilistico della Casa bavarese, che segna un drastico cambiamento nel design di: a destare più scalpore è l'ormai caratteristico doppio rene oversize, tanto da farci tornare sull'argomento, dopo fiumi di parole già versati, persino su Quattroruote di maggio. Di BMW che hanno destato scalpore, tuttavia, è piena ladell'Elica, come potete constatare nei 20 esempi che abbiamo raccoltonostra galleria d'immagini: si tratta di auto con stile e silhouette diche hanno segnato un passaggio coraggioso nelle soluzioni tecniche, magari tradendo caratteristiche che sembravano veri e propri dogmi per il marchio, come la trazione posteriore.

Advertising

ilmessaggeroit : Bmw è auto ufficiale del Festival del Cinema di Cannes 2022. Red carpet per flotta di 163 modelli EV co... - infoitestero : BMW valuta il futuro dei suoi modelli compatti - 56Factory : RT @NotessRenting: Il look stacca nettamente col passato, ma l'anima è quella di sempre. Trazione posteriore, motori turbo (benzina e diese… - DottorRent : RT @NotessRenting: Il look stacca nettamente col passato, ma l'anima è quella di sempre. Trazione posteriore, motori turbo (benzina e diese… - NotessRenting : Il look stacca nettamente col passato, ma l'anima è quella di sempre. Trazione posteriore, motori turbo (benzina e… -