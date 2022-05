Blanco | chi è la nuova fidanzata Martina Valdes | “Ho perso la testa”

(Di domenica 8 maggio 2022) Emergono nuovi dettagli sulla storia d’amore trae la ballerina e. A riportarli il settimanale Di Più Tv, che ha consultato alcunene vicine allacoppia. A quanto pare per “colpa” dellail vincitore del Festival di Sanremo 2022 ha accantonato la relazione con la compagna di scuola Giulia Lisioli, che andava avanti da più di due anni. Può dirsi la popstar del momento,, che, reduce dalla vittoria conseguita con Mahmood sulle note di Brividi a Sanremo 2022, è al centro dell’attenzione mediatica anche per una chiacchieratissima questione di cuore, che lo vede in crisi con la“nip” Giulia Lisioli. Tra i due spunta la “terza ...

... ma per rispetto dici ha seguito e sostenuto abbiamo trovato giusto il chiarimento" . Domenica In, anticipazioni puntata 8 maggio 2022/ Ospiti: Mahmood e, Giucas Casella La crisi tra i ......passione e questo è un motivo di gioia per noi che ovviamente facciamo il tifo per Mahmood... Un evento mondano per pochi, a cui però potrà assistere ancheè senza invito: alle 16 inizia la ...Blanco, chi è la nuova fidanzata Martina Valdes Martina Valdes è una ragazza di Desenzano del Garda, città a cui Blanco, di Calvagese della Riviera, è particolarmente legato essendoci cresciuto.Mahmood & Blanco si preparano a portare sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 la loro ‘Brividi’. Ecco le dichiarazioni dalla conferenza stampa.