Bergomi: «Inzaghi vuole la Coppa Italia, lo conosco e so che…» (Di domenica 8 maggio 2022) . Le parole dell’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi, ospite a Sky Calcio Club, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter in programma mercoledì sera. JUVE INTER – «conosco Inzaghi e so che sulle coppe si concentra tantissimo, è un trofeo che vuole portare a casa, l’abbiamo visto con la Lazio. Cagliari? Bisogna capire come andrà a finire la finale. L’Inter ha sofferto il doppio impegno quando non è arrivato un risultato positivo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) . Le parole dell’ex difensore dell’Inter Beppe, ospite a Sky Calcio Club, ha parlato della finale ditra Juve e Inter in programma mercoledì sera. JUVE INTER – «e so che sulle coppe si concentra tantissimo, è un trofeo cheportare a casa, l’abbiamo visto con la Lazio. Cagliari? Bisogna capire come andrà a finire la finale. L’Inter ha sofferto il doppio impegno quando non è arrivato un risultato positivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

