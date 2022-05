Belen Rodriguez accende la macchina dei ricordi: il post (Di domenica 8 maggio 2022) La splendida showgirl argentina torna indietro nel tempo postando uno scatto mozzafiato: boom su Instagram per Belen Rodriguez Sono ormai diversi anni che Belen Rodriguez è diventata notissima al grande pubblico italiano. Negli anni tutti hanno imparato ad apprezzare la simpatia, la bellezza e la sensualità travolgente della showgirl argentina. Prima la relazione con l’ex calciatore Marco Borriello, poi una partecipazione di grande successo all’Isola dei famosi, poi tutto il resto. Dalle pubblicità ai programmi di spicco, fino alle relazioni finite al centro dei riflettori, come quelle con Fabrizio Corona e Stefano De Martino: “Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai ‘no’ che ho detto” – ha risposto alcuni anni fa la Rodriguez nel corso di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 8 maggio 2022) La splendida showgirl argentina torna indietro nel tempoando uno scatto mozzafiato: boom su Instagram perSono ormai diversi anni cheè diventata notissima al grande pubblico italiano. Negli anni tutti hanno imparato ad apprezzare la simpatia, la bellezza e la sensualità travolgente della showgirl argentina. Prima la relazione con l’ex calciatore Marco Borriello, poi una partecipazione di grande successo all’Isola dei famosi, poi tutto il resto. Dalle pubblicità ai programmi di spicco, fino alle relazioni finite al centro dei riflettori, come quelle con Fabrizio Corona e Stefano De Martino: “Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai ‘no’ che ho detto” – ha riso alcuni anni fa lanel corso di ...

fanpage : 'Ti dirò di più non solo le donne si masturbano, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi ma… - 361_magazine : #Belen incantevole sui social - _Sc4ns4f4t1che_ : Ma a verissimo vanno sempre gli stessi ospiti, Belen Rodriguez neanche un mese fa era andata - MedInfinityIT : Tutto il mondo della bellissima Belen Rodriguez vi aspetta oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streamin… - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez in bikini infiamma: la conduttrice è spettacolare, che forme #belen #rodriguez #bikini #infiamma… -