Battleship | la trama | il cast e il trailer del film con la cantante Rihanna in onda su Italia1

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 8 maggio 2022)nella prima serata di domenica 8 maggio 2022 propone ilispirato aal celebre gioco da tavolo della la battaglia navale, con la minaccia che questa volta non è rappresentata da dalle barchette di plastica ma bensì da una pericolosa specie aliena giunta sulla Terra per conquistarla. La pellicola dal titolo ditorna sul piccolo schermo a partire dalle ore 21:20 e ci mostrerà la lotta tra la marina americana e la razza aliena che abita il Pianeta G che giunge sulla Terra per una futura invasione. Scopri il, le curiosità e ladelche vanta le presenze del divo Liam Neeson e della: le curiosità ed ildel ...