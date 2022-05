Battleship film stasera in tv 8 maggio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 8 maggio 2022)è ilin tv domenica 82022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda DATA USCITA: 13 aprile 2012 GENERE: Azione, Fantascienza, Avventura ANNO: 2012 REGIA: Peter Berg: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons, Peter MacNicol, Tadanobu Asano, Josh Pence, Hamish Linklater, Leni Ito, Reila Aphrodite, Gary Grubbs, Stephen Bishop, Adam Godley, John Tui, David Jensen (II), Griff Furst, Fileena Bahris, ...