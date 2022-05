Basket, Champions League 2022: il Lenovo Tenerife batte il Baxi Manresa e conquista il titolo (Di domenica 8 maggio 2022) Il Lenovo Tenerife conquista la Champions League 2022 di Basket. Alla Bilbao Arena i ragazzi di Txus Vidorreta superano in una finale tutta spagnola il Baxi Manresa per 87-98 al termine di un incontro ricco di emozioni e festeggiano il titolo per la seconda volta nella storia. L’inizio di partita vede grande equilibrio: da una parte sono subito vivaci Huertas, Salin e Shermadini, dall’altra rispondono alla grande Moneke e Perez (25-27). Dopo la breve pausa Tenerife prova a scappare (29-34), ma il gruppo di Pedro Martinez è attento e, dopo aver recuperato il minimo svantaggio, riesce addirittura a chiudere il primo tempo avanti di 1 (50-49). Al rientro dall’intervallo riesce l’allungo alla squadra delle ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Illadi. Alla Bilbao Arena i ragazzi di Txus Vidorreta superano in una finale tutta spagnola ilper 87-98 al termine di un incontro ricco di emozioni e festeggiano ilper la seconda volta nella storia. L’inizio di partita vede grande equilibrio: da una parte sono subito vivaci Huertas, Salin e Shermadini, dall’altra rispondono alla grande Moneke e Perez (25-27). Dopo la breve pausaprova a scappare (29-34), ma il gruppo di Pedro Martinez è attento e, dopo aver recuperato il minimo svantaggio, riesce addirittura a chiudere il primo tempo avanti di 1 (50-49). Al rientro dall’intervallo riesce l’allungo alla squadra delle ...

Advertising

basketinside360 : Basket in Carrozzina - Briantea84 chiude la Champions Cup al sesto posto - - cesaremilanti : Nel weekend della #FinalFour di @BasketballCL a Bilbao, non si parla solo ????. C'è spazio anche per un ????, con Giord… - basketinside360 : Giordano Bortolani è il miglior giovane della stagione in Champions League #BasketballCL @treviso_basket… - treviso_basket : RT @Italbasket: Complimenti, Giordano! ?? Giordano Bortolani si aggiudica il premio di Best Young Player della stagione 2021-22 di Basketba… - basketinside360 : Basket in Carrozzina - Albacete batte Briantea84 al debutto in Champions Cup 2022 - -