Baseball, Serie A 2022: San Marino, Parma e Fortitudo viaggiano spedite a punteggio pieno (Di domenica 8 maggio 2022) Le capofila continuano la striscia di vittorie consecutive. San Marino, Parma e Fortitudo Bologna hanno vinto anche l’undicesima e la dodicesima sfida del Campionato di Serie A 2022 di Baseball, consolidando meritatamente la leadership nei rispettivi gironi. Nello specifico nel gruppo C San Marino ha passeggiato tra le mura amiche contro Rimini, vincendo nettamente il primo incontro per 16-1 (risultato maturato grazie a un fantastico sesto inning con 9 punti a referto) e archiviando gara -2 con un più contenuto 5-0. Bene anche Horta di Godo, la quale ha superato Longbridge per 4-1 e 11-0. La vittima di Parma nel gruppo A è stata invece Ciemme, caduta per 10-4 nel primo match e per 5-0 nel secondo. Sconfitta invece per Settimo che, dopo una striscia di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Le capofila continuano la striscia di vittorie consecutive. SanBologna hanno vinto anche l’undicesima e la dodicesima sfida del Campionato didi, consolidando meritatamente la leadership nei rispettivi gironi. Nello specifico nel gruppo C Sanha passeggiato tra le mura amiche contro Rimini, vincendo nettamente il primo incontro per 16-1 (risultato maturato grazie a un fantastico sesto inning con 9 punti a referto) e archiviando gara -2 con un più contenuto 5-0. Bene anche Horta di Godo, la quale ha superato Longbridge per 4-1 e 11-0. La vittima dinel gruppo A è stata invece Ciemme, caduta per 10-4 nel primo match e per 5-0 nel secondo. Sconfitta invece per Settimo che, dopo una striscia di ...

