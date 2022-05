Barù svela se guarderà il film su Manuel Bortuzzo e taglia corto sulla rottura con Lulù: “Le domande di gossip fatele a lui!” (Di domenica 8 maggio 2022) Barù, intervistato da Giada Di Miceli, ha commentato la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, svelando se vedrà “Rinascere”, il film TV in onda stasera su Rai1 che racconta l’incidente del nuotatore. Barù parla della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè Fate a lui le domande di gossip. – ha affermato Barù in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 8 maggio 2022), intervistato da Giada Di Miceli, ha commentato latraSelassiè,ndo se vedrà “Rinascere”, ilTV in onda stasera su Rai1 che racconta l’incidente del nuotatore.parla dellatraSelassiè Fate a lui ledi. – ha affermatoin... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

