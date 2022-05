Barrette di cioccolato bianco al pistacchio | la ricetta facile e veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 8 maggio 2022) Questedialpossono trasformare una merenda tradizionale in un momento di sfizioso piacere. Farete la gioia di grandi e piccini in famiglia, o delle amiche di sempre, ospiti per un tè. Golose e chic, fanno spuntare subito il sorriso! Se non spariscono subito, potete conservarle per due settimane in frigorifero, ben sigillate in un contenitore a chiusura ermetica. Morbide e croccanti al contempo, si sciolgono letteralmente in bocca sprigionando un piacere incredibile. Arricchite dalla presenza profumatissima del cedro candito, si preparano in un baleno! Possibilmente, dovreste servirvi di stampini in silicone da 8 centimetri, ma se non li possedete, potrete versare il composto in uno stampo tradizionale, ricoperto di carta da forno e farlo rassodare in frigorifero, prima di ...