Bari, festa patronale: dopo il corteo storico di ieri la messa in basilica all’alba San Nicola: processione in serata. Nel pomeriggio le frecce tricolori (Di domenica 8 maggio 2022) ieri sera il corteo storico con circa settecento figuranti. all’alba la messa in basilica piena di fedeli. Oggi pomeriggio a Bari l’esibizione delle frecce tricolori per la festa patronale. processione di San Nicola in serata. L'articolo Bari, festa patronale: dopo il corteo storico di ieri la messa in basilica all’alba <small class="subtitle">San Nicola: processione in serata. ... Leggi su noinotizie (Di domenica 8 maggio 2022)sera ilcon circa settecento figuranti.lainpiena di fedeli. Oggil’esibizione delleper ladi Sanin. L'articoloildilain Sanin. ...

Advertising

PartymaryForte : mio dio sto pensando che è la festa della mamma e lui non è a bari ???? - TeleAppula : San Nicola Bari, al via festa patronale dopo stop pandemia - 24Trends_Italia : 1. Lazio-Sampdoria - 100mille+ 2. Frasi Festa della mamma - 50mille+ 3. Federico Perna - 50mille+ 4. Liverpool-Tott… - GraziaAmelia : RT @GiuseppeMatarr4: Non è arabo, è dialetto barese. Oggi festa patronale San Nicola a Bari e 'I promessi sposi' si raccontano in due minut… - GraziaAmelia : RT @NoiNotizie: Bari, festa patronale di San Nicola: corteo storico -