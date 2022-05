"Bambini, preghiamo per la Salernitana". Adesso il maestro finisce nei guai (Di domenica 8 maggio 2022) L'eroe di giornata è questo maestro della scuola elementare Matteo Mari di Salerno, e se l'espressione vi pare esagerata, sappiate che è per compensare un altro genere di esagerazioni. Quella acefale e cechoviane della burocrazia, così assurde nella loro perfezione protocollare da smarrire immancabilmente la misura umana delle cose, che è il ragionevole, non il razionale. Questo maestro ci ha regalato un quadretto di primo acchito sommamente irrazionale. Giovedì mattina ha sospeso la didattica tradizionale, e ha chiesto ai suoi piccoli alunni di raccogliersi in un'Ave Maria. Un impeto di fervore religioso? Sì, ma della religione laica, mondana, trasversale delle genti italiche: il calcio. La preghiera viene infatti svolta, annuncia il docente, «affinché questa volta la Salernitana vinca senza farci soffrire» . L'uditorio si dimostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) L'eroe di giornata è questodella scuola elementare Matteo Mari di Salerno, e se l'espressione vi pare esagerata, sappiate che è per compensare un altro genere di esagerazioni. Quella acefale e cechoviane della burocrazia, così assurde nella loro perfezione protocollare da smarrire immancabilmente la misura umana delle cose, che è il ragionevole, non il razionale. Questoci ha regalato un quadretto di primo acchito sommamente irrazionale. Giovedì mattina ha sospeso la didattica tradizionale, e ha chiesto ai suoi piccoli alunni di raccogliersi in un'Ave Maria. Un impeto di fervore religioso? Sì, ma della religione laica, mondana, trasversale delle genti italiche: il calcio. La preghiera viene infatti svolta, annuncia il docente, «affinché questa volta lavinca senza farci soffrire» . L'uditorio si dimostra ...

Max_Tacconi : RT @LaSpengo: Preghiamo per le bestie che hanno fatto esperimenti sui bambini in Ucraina. Preghiamo affinché abbiano ciò che meritano. Preg… - Vittorio1Elle : RT @LaSpengo: Preghiamo per le bestie che hanno fatto esperimenti sui bambini in Ucraina. Preghiamo affinché abbiano ciò che meritano. Preg… - LaSpengo : Preghiamo per le bestie che hanno fatto esperimenti sui bambini in Ucraina. Preghiamo affinché abbiano ciò che meri… - ArciAtea : Salerno, Istituto Matteo Mari - «Bambini, preghiamo perché la Salernitana vinca». Dopodiché i piccoli hanno iniziat… - Miti_Vigliero : “Preghiamo per la Salernitana”: il maestro tifoso fa recitare l’Ave Maria ai bambini | VIDEO -