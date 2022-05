Azovstal | soldati chiedono evacuazione | Zelensky tratta | ma la Nato lo blocca | avanti con la guerra

Advertising

#Zelenskyj: Insieme a ONU e Croce Rossa l'#Ucraina procede con l'evacuazione di soldati feriti, medici e personale militare r… - VIDEO DALL' UCRAINA - DINTORNI ACCIAIERIA AZOVSTAL Tentativo di fuga dalla topaia di Azovstal e fermati dai… - #Mariupol: i civili evacuati da #Azovstal , maggior parte donne e bambini, raccontano che i soldati ucraini non li face… - Tentativo di fuga da #Azovstal da parte dei nazisti di #Azov, vanificato dai soldati russi - Guerra Ucraina, grido Azovstal: appello dei soldati di Kiev | Il messaggio social è da brividi

Più di 300 civili sono stati messi in salvo dall'inizio dell'evacuazione dall'acciaieria di. Lo ha reso noto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio alla nazione ......4.25, 'Moltiin gravi condizioni, feriti e senza medicine' All'interno della acciaieriasono sempre più precarie le condizioni dei militari ucraini. Senza munizioni e cibo. ...Prende il via la seconda fase della missione per portare in salvo feriti e medici ma anche tutti i militari. In un messaggio alla nazione, il presidente ucraino ha ringraziato la Croce Rossa e l'Onu p ...lascia ora il posto alla preoccupazione per la sorte dei circa duemila soldati finora protetti dai cunicoli delle ‘catacombe’ di Azovstal, tra membri del reggimento Azov e truppe di altre formazioni ...