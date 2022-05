ATP Roma 2022, Matteo Arnaldi cede in due set a Marin Cilic (Di domenica 8 maggio 2022) Il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000 Roma 2022 di tennis è scattato oggi, domenica 8 maggio, con la prima giornata ha visto quattro incontri, tra i quali quello in cui la wild card Matteo Arnaldi, proveniente dalle prequalificazioni, ha ceduto al croato Marin Cilic dopo un’ora e 22 minuti, con il balcanico vittorioso per 6-1 6-4. Nel primo set Cilic detta subito legge e scappa via sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta conquistato nel secondo gioco. L’azzurro si sblocca nel quarto game, ma il croato trova un nuovo strappo ai vantaggi del sesto gioco e poi chiude il parziale sul 6-1 in 31 minuti. Maggior equilibrio nella seconda partita, in cui si registrano palle break sia nel terzo che nel quarto gioco, ma nessuno dei due contendenti ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000di tennis è scattato oggi, domenica 8 maggio, con la prima giornata ha visto quattro incontri, tra i quali quello in cui la wild card, proveniente dalle prequalificazioni, ha ceduto al croatodopo un’ora e 22 minuti, con il balcanico vittorioso per 6-1 6-4. Nel primo setdetta subito legge e scappa via sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta conquistato nel secondo gioco. L’azzurro si sblocca nel quarto game, ma il croato trova un nuovo strappo ai vantaggi del sesto gioco e poi chiude il parziale sul 6-1 in 31 minuti. Maggior equilibrio nella seconda partita, in cui si registrano palle break sia nel terzo che nel quarto gioco, ma nessuno dei due contendenti ...

