ATP Roma 2022, Carlos Alcaraz rinuncia al torneo del Foro Italico: problema alla caviglia (Di domenica 8 maggio 2022) Nel giorno del trionfo a Madrid arriva una notizia per quanto riguarda Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, dopo aver vinto il secondo Masters1000 della carriera, ha deciso di dare forfait in vista degli Internazionali d'Italia 2022. Alcaraz, infatti, ha rinunciato per via di un problema alla caviglia. Evidentemente, l'infortunio patito nel corso del match contro Rafael Nadal (quarti di finale a Madrid) gli ha suggerito di evitare ulteriori sforzi, soprattutto pensando a quello che sarà a Parigi per il Roland Garros. Peccato per il torneo di Roma che, sicuramente, avrebbe giovato della presenza di un giocatore di questo livello, ma le questioni fisiche e di programmazione hanno la priorità.

