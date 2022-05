Atp Madrid 2022 | Alcaraz batte Zverev in finale e vince torneo

(Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Carlostrionfa nelAtp Masters 1000 di(terra, montepremi 6.744.165 euro). Il 19enne spagnolo, numero 9 del mondo e 7 del seeding,il 25enne tedesco Alexander, numero 3 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Persi tratta del quarto titolo stagionale, il quinto in carriera. L'articolo proviene da Italia Sera.

Per Alcaraz, che da domani salirà numero 6 del ranking, ha dunque centrato l'accoppiata Barcellona-Madrid, con i due successi delle ultime tre settimane. In questo 2022, fin qui, la nuova stella del tennis ha conquistato cinque titoli. A 19 anni e 3 giorni, è il più giovane ad aver raggiunto i cinque titoli dai tempi di Rafa Nadal.