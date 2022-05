Atletico Madrid-Real Madrid: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 8 maggio 2022) I campioni della Liga del Real Madrid cercheranno di intaccare le prime quattro speranze dell’Atletico Madrid quando si recheranno al Wanda Metropolitano per il 229esimo derby di Madrid domenica 8 maggio sera. Mentre l’umore nel campo dei Los Blancos è alto dopo aver battuto il Manchester City a metà settimana per raggiungere la finale di Champions League, l’Atletico partecipa a questa competizione dopo aver fallito nella vittoria o nel gol nelle ultime due partite di campionato. Il calcio di inizio di Atletico Madrid-Real Madrid è previsto alle 21 Prepartita Atletico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 maggio 2022) I campioni della Liga delcercheranno di intaccare le prime quattro speranze dell’quando si recheranno al Wanda Metropolitano per il 229esimo derby didomenica 8 maggio sera. Mentre l’umore nel campo dei Los Blancos è alto dopo aver battuto il Manchester City a metà settimana per raggiungere la finale di Champions League, l’partecipa a questa competizione dopo aver fallito nella vittoria o nel gol nelle ultime due partite di campionato. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Prepartita...

