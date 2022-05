Atletica | Yaremchuk | quinta posizione alla mezza maratona di Lisbona

(Di domenica 8 maggio 2022) Sofiiasi è posizionata innelladi. La portacolori dell’Esercito ha completato la prova con il tempo di 1h10:35. A vincere è stata l’etiope Tsehay Gemechu, dopo essersi contesa la vittoria con la keniana Brigid Kosgei. Terzaper Gotytom Gebreslase (1h07:11), quarta l’israeliana Lonah Salpeter (1h08:33). “La gara è stata resa dura dal forte caldo – afferma– Sono contenta di essermi confrontata con atlete fortissime e di essere riuscita a piazzarmi non lontana da loro. Volevo correre molto più forte, ma oggi più di questo non si poteva fare. Questa gara la dedicofesta dell’Esercito del 4 maggio scorso. La prossima dovrebbe essere a ...

