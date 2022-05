Atletica | Camossi | “Marcell Jacobs poteva fare meno di 9?85 | era destino”

(Di domenica 8 maggio 2022) Il virus gastrointestinale che ha colpitonegli scorsi giorni ha impedito a tutti gli appassionati didi gustarsi il primo appuntamento stagionale nei 100 metri del campione olimpico in carica (l’italiano avrebbe dovuto correre a Nairobi al Kip Keino Classic, terza tappa Gold del Continental Tour 2022). Lo sprinter azzurro ora fortunatamente sta bene ed è già stato rilasciato dall’ospedale, ma il rammarico rimane tanto, soprattutto per lui. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo, allenatore dello sprinter azzurro, ci ha tenuto innanzitutto a far sapere le condizioni di: “Nel pomeriggio (di ieri, ndr) si è alimentato, si è alzato, ha camminato, ma ha anche avvertito un po’ di mal di testa. Così, con grande maturità e senso di responsabilità, nonostante la ...

Non verrà ricordata con sorrisi a pianoforte la trasferta degli azzurri dell'a Nairobi : ... qualche sintomo per il manager Marcello Magnani, risparmiato solo coach Paolo: "Impossibile ...Jacobs, ha informato poi- rimarrà ancora 24 ore in Kenya per evitare strapazzi e ripartirà domani sera per l'Italia, riprendendo la preparazione per gareggiare nei 200 a Savona il 18 maggio. ...Il virus gastrointestinale che ha colpito Marcell Jacobs negli scorsi giorni ha impedito a tutti gli appassionati di atletica di gustarsi il primo appuntamento stagionale nei 100 metri del campione ol ...L’oro olimpico salta l’esordio stagionale outdoor per un virus gastrointestinale, ci riprova per Savona (18 maggio). Tortu settimo per distrazione ...