Atalanta, Zapata salta lo Spezia. Gasperini non lo rischia in vista del Milan (Di domenica 8 maggio 2022) Duvan Zapata dà forfait, come è già accaduto diverse volte in questa stagione. L'attaccante colombiano salta la sfida con lo Spezia in programma alle 15:30 a causa di un affaticamento muscolare accusato contro la Salernitana e che lo aveva costretto ad allenarsi in forma individuale negli ultimi giorni. Gasperini ha così deciso di non rischiarlo e non inserirlo nell'elenco dei convocati. Un modo per preservarlo in vista della prossima sfida contro il Milan. In panchina, a disposizione del tecnico, ci sono Rossi, Sportiello, Boga, Mihaila, Demiral, Pessina, Hateboer, Renault, Miranchuk, Cisse. SportFace.

