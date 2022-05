Atalanta, tre punti d'oro per l'Europa. Spezia ko, salvezza rimandata (Di domenica 8 maggio 2022) L'Atalanta conquista la dodicesima vittoria esterna e resta agganciata al treno dell'Europa, lo Spezia perde la quarta partita di fila e deve rinviare la festa salvezza, caricando di qualche ... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 maggio 2022) L'conquista la dodicesima vittoria esterna e resta agganciata al treno dell', loperde la quarta partita di fila e deve rinviare la festa, caricando di qualche ...

Advertising

sportli26181512 : Atalanta, tre punti d'oro per l'Europa. Spezia ko, salvezza rimandata: Atalanta, tre punti d'oro per l'Europa. Spez… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Gasperini ritrova il sorriso: un ex viola e il solito Pasalic regalano tre punti all’Atalanta, che adesso è sopra la Fi… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Atalanta, tre punti d'oro per l'Europa. Spezia ko, salvezza rimandata #SpeziaAtalanta - angelo_xhik : RT @Gazzetta_it: Atalanta, tre punti d'oro per l'Europa. Spezia ko, salvezza rimandata #SpeziaAtalanta - Gazzetta_it : Atalanta, tre punti d'oro per l'Europa. Spezia ko, salvezza rimandata #SpeziaAtalanta -