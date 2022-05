Atalanta, infortunio Zapata: Gasperini non lo rischia in vista del Milan (Di domenica 8 maggio 2022) L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha preferito non rischiare Zapata contro lo Spezia in vista del Milan Duvan Zapata non scenderà in campo in Spezia-Atalanta. Il colombiano, che contro l’Atalanta ha patito un affaticamento muscolare, non è stato rischiato da Gasperini che teme una ricaduta. Per l’allenatore della Dea la partita del prossimo turno contro il Milan conta tanto e vuole il suo attaccante al massimo della condizione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) L’allenatore dell’ha preferito nonrecontro lo Spezia indelDuvannon scenderà in campo in Spezia-. Il colombiano, che contro l’ha patito un affaticamento muscolare, non è statoto dache teme una ricaduta. Per l’allenatore della Dea la partita del prossimo turno contro ilconta tanto e vuole il suo attaccante al massimo della condizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

milan_risorto : @GreenMidnight1 Proprio perché ci sarà da soffrire sono fiducioso, ripenso ai vari snodi cruciali Juve Milan 0-3, N… - infoitsport : Atalanta, Zapata non recupera dall’infortunio: le ultime - CalcioPillole : Stando a quanto riferito da 'Sky Sport', Duvan #Zapata non prenderà parte alla sfida di domani contro lo #Spezia a… - BarneyKR : @Alex_Cavasinni Gosens sarebbe dovuto arrivare questa estate, operazione anticipata, per cambio di società all'Atal… - SimoneFalc01 : @tripletemainb @Gazzetta_it Hanno ragione a denunciarlo. Io ce l’ho al fantacalcio e tra infortunio all’Atalanta e… -