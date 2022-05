Atalanta, Gasperini: «È tornato l’entusiasmo, i tifosi ci spingono molto» (Di domenica 8 maggio 2022) L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro lo Spezia. ENTUSIASMO – «l’entusiasmo è tornato. Ultimamente abbiamo di nuovo lo stadio pieno con l’incitamento del nostro pubblico, ci seguono anche in trasferta. Siamo stati molto aiutati dai tifosi. Sono particolarmente felice anche per loro che sono venuti qui a La Spezia». PARTITA – «Venire qui e vincere era tutt’altro che facile. Abbiamo fatto un’ottima gara, tranne l’erroraccio sul pareggio. Sul 3-1 le probabilità di vincere era alte e mi sono lasciato andare all’esultanza». POCHI GOL DAGLI ESTERNI – «Gosens era l’esempio straordinario di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) L’allenatore dell’ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro lo Spezia. ENTUSIASMO – «. Ultimamente abbiamo di nuovo lo stadio pieno con l’incitamento del nostro pubblico, ci seguono anche in trasferta. Siamo statiaiutati dai. Sono particolarmente felice anche per loro che sono venuti qui a La Spezia». PARTITA – «Venire qui e vincere era tutt’altro che facile. Abbiamo fatto un’ottima gara, tranne l’erroraccio sul pareggio. Sul 3-1 le probabilità di vincere era alte e mi sono lasciato andare all’esultanza». POCHI GOL DAGLI ESTERNI – «Gosens era l’esempio straordinario di ...

