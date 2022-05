Atalanta, che dato! Solo il Barcellona ha fatto meglio in Europa (Di domenica 8 maggio 2022) Berat Djimsiti è il 20° marcatore dell'Atalanta in questo campionato. Considerando i cinque Paesi principali (Francia, Germania,... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Berat Djimsiti è il 20° marcatore dell'in questo campionato. Considerando i cinque Paesi principali (Francia, Germania,...

Advertising

gippu1 : Complimenti al #Lecce che diventa la quinta squadra italiana a conquistare DIECI promozioni in serie A dopo Atalant… - SerieA : ??? ???? GOOOLLLL ???? ?? L’@Atalanta_BC sblocca il risultato la ?? è di @Luisfmuriel09 che la piazza con il destro… - marco9894 : @MarcoYera @ClaudioR__ Per me se fanno 4 punti tra Verona e Atalanta lo strameritano e spero che a Cagliari in tal… - pasqualinipatri : 36° giornata| l’Atalanta torna alla vittoria, Inter momentaneamente in vetta - N_Masini : @giuliodispe In fondo, sapevamo già che domani c’è una partita da vincere. A prescindere da Spezia-Atalanta… -