"Assumo solo donne over40 che hanno già fatto figli". Bufera sulla stilista Elisabetta Franchi (Di domenica 8 maggio 2022) "Parole becere". "Welcome to Medioevo". Sono alcuni dei commenti al video di un'intervista rilasciata in un incontro organizzato da Il Foglio dalla stilista Elisabetta Franchi , che ha rivelato di non... Leggi su feedpress.me (Di domenica 8 maggio 2022) "Parole becere". "Welcome to Medioevo". Sono alcuni dei commenti al video di un'intervista rilasciata in un incontro organizzato da Il Foglio dalla, che ha rivelato di non...

Advertising

repubblica : Polemica per la frase shock della stilista Elisabetta Franchi: 'Assumo solo donne anta, cosi' possono lavorare h24' - MediasetTgcom24 : 'Assumo solo donne sopra i 40 perché hanno già fatto figli': bufera sulla stilista Elisabetta Franchi | Lei: 'Grand… - Corriere : Bufera sulla stilista Franchi: «Assumo solo donne 'anta': hanno già figli e lavorano per me h24» - Fabio64700505 : RT @Spartaco67_: La stilista Franchi: «Assumo solo donne 'anta', hanno già fatto figli e possono lavorare h24». Poi spiega: «Fraintesa». P… - Alfonso0070 : RT @Spartaco67_: La stilista Franchi: «Assumo solo donne 'anta', hanno già fatto figli e possono lavorare h24». Poi spiega: «Fraintesa». P… -