Assofood dettaglio alimentare milanese | preoccupazione per gli aumenti del riso

(Di domenica 8 maggio 2022) Glivanno oltre le conseguenze del caro energia e del conflitto in Ucraina Le quotazioni all’ingrosso sulla piazza di Milano (vedi tabella) indicano, a seconda del tipo/qualità, un aumento percentuale a doppia cifra delnegli ultimi mesi (ottobre 2021-aprile 2022). Da inizio raccolto, ottobre 2021, si registra ladegli operatori del– rileva(Confcommercio Milano) – per la difficoltà di reperire la materia prima. Gliregistrati – sottolineano Giovanni Tarantola (consiglieree trasformatore dinel) e Claudio Salluzzo (segretario, direttore del Coordinamento della filiera agrodi ...

Advertising

Da inizio raccolto, ottobre 2021, si registra la preoccupazione degli operatori delalimentare - rileva(Confcommercio Milano) - per la difficoltà di reperire la materia prima. '...Da inizio raccolto, ottobre 2021, si registra la preoccupazione degli operatori delalimentare - rileva(Confcommercio Milano) - per la difficoltà di reperire la materia prima. '...Lo si legge in una nota dell'associazione. Da inizio raccolto, ottobre 2021, si registra la preoccupazione degli operatori del dettaglio alimentare - rileva Assofood (Confcommercio Milano) - per la ...