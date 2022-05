Arsenal, tutto su Tielemans: sfida al Real Madrid. Pronta la maxi offerta (Di domenica 8 maggio 2022) Non solo il Real Madrid, anche l’Arsenal ha messo gli occhi su Tielemans: centrocampista che piace pure alla Juventus Stando a quanto riferito dal Sun, anche l’Arsenal sarebbe sulle tracce di Youri Tielemans, centrocampista finito nel mirino della Juve per rinforzare la rosa in vista dell’estate. Per il belga, i londinesi sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro per convincere il Leicester a cederne il cartellino. Un’offerta ritenuta eccessiva dai bianconeri, che potrebbero mollare la pista per puntare su altri obiettivi, vista anche la concorrenza del Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Non solo il, anche l’ha messo gli occhi su: centrocampista che piace pure alla Juventus Stando a quanto riferito dal Sun, anche l’sarebbe sulle tracce di Youri, centrocampista finito nel mirino della Juve per rinforzare la rosa in vista dell’estate. Per il belga, i londinesi sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro per convincere il Leicester a cederne il cartellino. Un’ritenuta eccessiva dai bianconeri, che potrebbero mollare la pista per puntare su altri obiettivi, vista anche la concorrenza del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

