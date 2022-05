Arsenal, tutto su Tielemans: l’offerta dei Gunners (Di domenica 8 maggio 2022) L’Arsenal fa sul serio per arrivare a Tielemans: il centrocampista è in uscita dal Leicester, attenzione al Real Madrid L’Arsenal fa sul serio per arrivare a Tielemans in vista dell’estate. L’idea dei Gunners è quella di bruciare la concorrenza, soprattutto quella del Real Madrid. Gli inglesi stanno pensando ad un’offerta da 45 milioni per convincere il Leicester a lasciar partire il belga. L’unico dubbio è la Champions League, siccome Tielemans lascerebbe le Foxes per giocare la competizione più importante. L’ipotesi Real non è tramontata. Lo scrive il Sun. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) L’fa sul serio per arrivare a: il centrocampista è in uscita dal Leicester, attenzione al Real Madrid L’fa sul serio per arrivare ain vista dell’estate. L’idea deiè quella di bruciare la concorrenza, sopratquella del Real Madrid. Gli inglesi stanno pensando ad un’offerta da 45 milioni per convincere il Leicester a lasciar partire il belga. L’unico dubbio è la Champions League, siccomelascerebbe le Foxes per giocare la competizione più importante. L’ipotesi Real non è tramontata. Lo scrive il Sun. L'articolo proviene da Calcio News 24.

