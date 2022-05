Arrampicata Sportiva, Coppa del Mondo: quinto posto per Camilla Moroni al femminile, dominio giapponese al maschile (Di domenica 8 maggio 2022) Cala il sipario sulla tappa di Seuol di Coppa del Mondo per quanto riguarda l’Arrampicata Sportiva. Il Boulder ha completato il programma in Corea del Sud con i successi della statunitense Natalia Grossman ed il giapponese Kokoro Fujii. Iniziamo dal settore femminile in cui è da evidenziare il quinto posto conclusivo di Camilla Moroni La vice campionessa del Mondo ha concluso con un punteggio di 1T2Z 6 8 contro i 4T4Z 7 5 dell’americana Grossman. La detentrice del titolo iridato ha festeggiato sulla parete coreana davanti alla francese Oriane Bertone (3T4Z 5 5) e la connazionale Brooke Rabautou (3T3Z 6 5). Quarto posto per la serba Stasa Gejo (5t5z 10 8), mentre segnaliamo il 20mo ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Cala il sipario sulla tappa di Seuol didelper quanto riguarda l’. Il Boulder ha completato il programma in Corea del Sud con i successi della statunitense Natalia Grossman ed ilKokoro Fujii. Iniziamo dal settorein cui è da evidenziare ilconclusivo diMoroni La vice campionessa delha concluso con un punteggio di 1T2Z 6 8 contro i 4T4Z 7 5 dell’americana Grossman. La detentrice del titolo iridato ha festeggiato sulla parete coreana davanti alla francese Oriane Bertone (3T4Z 5 5) e la connazionale Brooke Rabautou (3T3Z 6 5). Quartoper la serba Stasa Gejo (5t5z 10 8), mentre segnaliamo il 20mo ...

