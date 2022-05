Anziana uccisa ad Udine | in carcere il vicino di casa | pugliese 41enne che era ai domiciliari Vincenzo Paglialonga | da tempo residente nel capoluogo friulano

Advertising

GiovaQuez : Un'anziana insegnante è stata uccisa e altri 27 civili sono rimasti feriti anche gravemente negli attacchi missilis… - NoiNotizie : Anziana uccisa ad #Udine: in carcere il vicino di casa, pugliese #Puglia 41enne che era ai domiciliari - Francesco_Rizz_ : RT @GiovaQuez: Un'anziana insegnante è stata uccisa e altri 27 civili sono rimasti feriti anche gravemente negli attacchi missilistici russ… - zazoomblog : Omicidio Udine anziana uccisa a coltellate in casa: fermato il vicino - #Omicidio #Udine #anziana #uccisa - stop_fake_news_ : AGI - E' stato fermato, con l'accusa di aver ucciso una 74enne a Udine, un vicino di casa della vittima. La polizia… -

Vincenzo Paglialonga , un vicino di casa di Lauretta Toffoli - l'di 74 annia coltellate il 7 maggio, a Udine - è stato fermato dalla polizia. L'uomo è stato arrestato ieri prima di mezzogiorno dalle Volanti per evasione dagli arresti domiciliari . ...Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with:, casa , coltellate , fermato ,, udine , vicino - - > Previous articleI familiari della insegnante 55enne Raffaella Maietta vogliono vederci chiaro sulle cause della morte della donna, investita e uccisa giovedì 5 maggio da un treno alla stazione di Marcianise (Caserta) ...Un uomo, italiano 40enne, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della polizia nell'ambito delle indagini sull'omicidio dell'anziana trovata morta ieri in un'abitazione in via del ...