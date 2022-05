Anziana trovata morta | fermato vicino casa | era ai domiciliari

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 8 maggio 2022) Undidi Lauretta Toffoli, l’di 74 anniieri nel suo appartamento a Udine, è statodalla Polizia.Si tratta di Vincenzo Paglialonga, 40 anni, residente nello stesso stabile della vittima.Ieri, poco prima di mezzogiorno, l’uomo era stato arrestato dalle Volanti per evasione dagli arresti.Nel pomeriggio, dall’attività di polizia giudiziaria sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. L’uomo, interrogato in tarda serata, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si trova in carcere.L’è statanel suo appartamento, al secondo piano di una palazzina Ater, in via della Valle. A dare l’allarme, nel primo pomeriggio di ieri, è stato ...