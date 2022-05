Amministrative Pozzuoli | elettorato sfiduciato

(Di domenica 8 maggio 2022) Domenica 12 giugno in Italia si voterà per i 5 referendum sulla Giustizia. Asi voterà anche per l’elezione del Sindaco e dei 24 consiglieri comunali. I referendum riguardano l’incandidabilità dopo la condanna; la custodia cautelare durante le indagini; la separazione delle carriere; la valutazione degli avvocati sui magistrati; la riforma del Consiglio Superiore Il Blog di Giò.

Advertising

puntomagazine : Elezioni amministrative #Pozzuoli. Le vicende giudiziarie che hanno colpito il Comune interrompono il percorso intr… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: L’inchiesta sugli appalti del Rione Terra di Pozzuoli che ha devastato il Pd e indotto il dirigente dem Nicola Oddati… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: L’inchiesta sugli appalti del Rione Terra di Pozzuoli che ha devastato il Pd e indotto il dirigente dem Nicola Oddati… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: L’inchiesta sugli appalti del Rione Terra di Pozzuoli che ha devastato il Pd e indotto il dirigente dem Nicola Oddati… - abbondio_silvio : RT @fattoquotidiano: L’inchiesta sugli appalti del Rione Terra di Pozzuoli che ha devastato il Pd e indotto il dirigente dem Nicola Oddati… -

...giovedì pomeriggio nella zona costiera flegrea dagli agenti della Polizia municipale di. ...dei locali all'arrivo degli agenti della municipale e sono state contestate sanzioni. ...Tuttavia, l'intesa Pd - M5s in vista delle prossimestenta a decollare. Il caso dirisente anche degli effetti dell'inchiesta che coinvolge il sindaco uscente Vincenzo ...POZZUOLI/CAIVANO – Sei quintali di ricci di mare, pronti per essere chiusi in barattoli di vetro e destinati alla vendita, sono stati sequestrati giovedì pomeriggio nella zona costiera flegrea dagli a ...L'accordo fu raggiunto ai massimi livelli, lo scorso 25 aprile ad Acerra, tra il presidente De Luca e il ministro degli Esteri Di Maio. Tuttavia, l'intesa Pd-M5s in vista delle ...