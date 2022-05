Amici21 – Il Serale, tra i finalisti Sissi e Luigi (Di domenica 8 maggio 2022) Albe, Dario, Alex o Serena: chi andrà finale? La diretta di Amici21 entusiasma i fan e intanto Sissi e Luigi prendono la maglia oro Proseguono le sfide nella semifinale di Amici e cresce l’attesa di scoprire la lista definitiva dei finalisti. Dopo la manche conclusiva e la conferma di Sissi e Luigi in finale, i giudici si apprestano a scegliere due concorrenti tra Albe, Dario, Alex e Serena. Serena si dice emozionata, la De Filippi nel frattempo si complimenta con i suoi ragazzi per il loro percorso all’interno del talent show. Albe, invece, teme di uscire ma vorrebbe coronare il suo sogno e arrivare in finale con la sua fidanzata mentre Alex e Dario si godono in momento senza pensare a ciò che verrà. Si chiude intanto la manche di canto e ai finalisti di Amici si ... Leggi su 361magazine (Di domenica 8 maggio 2022) Albe, Dario, Alex o Serena: chi andrà finale? La diretta dientusiasma i fan e intantoprendono la maglia oro Proseguono le sfide nella semifinale di Amici e cresce l’attesa di scoprire la lista definitiva dei. Dopo la manche conclusiva e la conferma diin finale, i giudici si apprestano a scegliere due concorrenti tra Albe, Dario, Alex e Serena. Serena si dice emozionata, la De Filippi nel frattempo si complimenta con i suoi ragazzi per il loro percorso all’interno del talent show. Albe, invece, teme di uscire ma vorrebbe coronare il suo sogno e arrivare in finale con la sua fidanzata mentre Alex e Dario si godono in momento senza pensare a ciò che verrà. Si chiude intanto la manche di canto e aidi Amici si ...

AmiciUfficiale : La vittoria di Luigi gli permette di iniziare la terza partita! Chi sarà il terzo finalista del Serale di #Amici21? - AmiciUfficiale : Pronti a scoprire chi saranno i finalisti? QUESTA SERA avete tutti un appuntamento imperdibile con la Semifinale de… - WittyTV : Chi saranno i finalisti di #Amici21? Questa sera ore 21.20 tutti sintonizzati su Canale 5 per la SEMIFINALE del Ser… - Filippide7 : Per me a questo punto avrebbero dovuto far entrare anche Dario Perché serena durante tutto il serale non per colpa… - SilvanaLoprien1 : E ci tengo a precisare che quando c’era il pari merito fate rivotare!!! Oggi è stata una semplice puntata del seral… -