Amici 21 | le prime parole di Dario Schirone dopo l’eliminazione dal talent

Leggi su isaechia

(Di domenica 8 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda la semifinale di. Ildi Maria De Filippi ha vistodi, che ha perso così l’occasione di accedere alla finalissima in onda eccezionalmente domenica 15.la puntata, Wittytv.it ha rilasciato ledichiarazioni del ballerino: Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto perché l’ho sentito, anche quando ero sottotono durante le lezioni in sala, l’ho fatto perché non mi piace fingere che andava tutto bene. Questo rapporto con quello che faccio è pulito, vero, non mi va di fingere che vada tutto bene. Ho dato tutto quello che potevo, con tutte le insicurezze penso di aver agito nel modo più forte che potevo. Sono contento di tutte le scelte che ho fatto, dei miei comportamenti, delle mie liti, del mio modo ...