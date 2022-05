Amici 21, il lametino Luigi Strangis è in finale: "Non ci credo, grazie mamma e papà!" FOTO (Di domenica 8 maggio 2022) "Non ci credo, grazie mamma, grazie papà!" . Forse è stato più difficile del previsto, ma ce l'ha fatta. Luigi Strangis ha "vinto" un posto finale (con Sissi, Michele, Alex, Albe e Serena) . Dopo chitarra,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 8 maggio 2022) "Non ci" . Forse è stato più difficile del previsto, ma ce l'ha fatta.ha "vinto" un posto(con Sissi, Michele, Alex, Albe e Serena) . Dopo chitarra,...

Advertising

infoitcultura : Amici 21, il lametino Luigi Strangis è in finale: 'Non ci credo, grazie mamma e papà!' - calabrianewsit : Il cantante lametino Luigi Strangis approda alla finale di Amici 2022 - - LaCnews24 : Amici, per il cantante lametino Luigi Strangis la finale è realtà: «Grazie mamma, grazie papà»… - infoitcultura : Amici 21, Sissi e Michele i primi finalisti. Per il lametino Luigi tutto rimandato alla 3. manche FOTO - 8e30it : Il lametino Luigi Strangis in finale ad Amici -