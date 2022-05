Amici 21, i commenti delle celebrità in difesa di Dario Schirone (Di domenica 8 maggio 2022) Le celebrità difendono Dario di Amici 21 Ieri sera, 7 maggio 2022, è andata in onda la semifinale di Amici 21 e Dario Schirone ha dovuto abbandonare il talent a un passo dall’ultima puntata. Ha parlato del suo percorso, poco, dopo ai microfoni di WittyTV. Prima di questo, però, è scoppiato in lacrime in studio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 8 maggio 2022) Ledifendonodi21 Ieri sera, 7 maggio 2022, è andata in onda la semifinale di21 eha dovuto abbandonare il talent a un passo dall’ultima puntata. Ha parlato del suo percorso, poco, dopo ai microfoni di WittyTV. Prima di questo, però, è scoppiato in lacrime in studio L'articolo proviene da Novella 2000.

