Amici 21 | ecco chi sono i sei finalisti Alessandra Celentano fa piangere l’eliminato Dario | interviene Maria De Filippi | “Si sopravvive e si va avanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 maggio 2022) Due ballerini e quattro cantanti. La Finale della ventunesima edizione di “diDe” vedrà protagonisti per il ballo Serena e Michele mentre per il canto si sfideranno Sissi, Alex, Luigi e Albe. Verrà proclamato un vincitore per la danza e uno per il canto per poi arrivare al trionfatore assoluto del talent show di successo di Canale 5. Se Michele, Serena, Alex, Luigi, Albe e Sissi hanno gioito per essere stati promossi al Serale, il ballerinoha dovuto lasciare il programma. Per il ballerino attimi di tensione e pianti prima dell’eliminazione a causa di un acceso diverbio tra la sua insegnante Veronica Peparini e. Quest’ultima ha detto: “per migliorare, visto che è giovane, deve studiare tanta danza classica perché ...