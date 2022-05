Amici 21, Dario Schirone si sfoga dopo l’eliminazione (Di domenica 8 maggio 2022) Alle fine dei sette allievi in semifinale – i cantanti Luigi Strangis, Sissi Cesana, Albe (il cui vero nome è Alberto La Malfa) e Alex Rina, e i ballerini Michele Esposito, Dario Schirone e Serena Carella – l’unico a non andare in finale è stato purtroppo Dario, che ha avuto la peggio scontrandosi più volte con Michele senza mai ottenere punti dalla giuria formata da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Amici 21, Nunzio Stancampiano ha una fidanzata? Spunta un nome Fino a oggi la vita privata del ballerino siciliano è stata avvolta nel mistero, ma adesso i fan sanno chi è la sua donna ideale Amici 21, le prime parole di Dario Schirone ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 8 maggio 2022) Alle fine dei sette allievi in semifinale – i cantanti Luigi Strangis, Sissi Cesana, Albe (il cui vero nome è Alberto La Malfa) e Alex Rina, e i ballerini Michele Esposito,e Serena Carella – l’unico a non andare in finale è stato purtroppo, che ha avuto la peggio scontrandosi più volte con Michele senza mai ottenere punti dalla giuria formata da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia.21, Nunzio Stancampiano ha una fidanzata? Spunta un nome Fino a oggi la vita privata del ballerino siciliano è stata avvolta nel mistero, ma adesso i fan sanno chi è la sua donna ideale21, le prime parole di...

