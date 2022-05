Amici 21 | boom di ascolti per la semifinale | ecco quanto ha totalizzato

Leggi su isaechia

(Di domenica 8 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda ladi21. La puntata ha visto ben 6 allievi della trasmissione accedere alla puntata finale che andrà in onda domenica 15 maggio. Ma come saranno andati glidel talent di Maria De Filippi? Come riportato da Davidemaggio.it, laha conquistato 4.554.000 spettatori con uno share del 29.8%. Ottimo risultato per Maria De Filippi che si è scontrata con Ulisse-Il piacere della scoperta in onda su Rai 1 e che ha2.625.000 telespettatori.tutti i dati: Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.164.000 spettatori (6%) e F.B.I. International 1.037.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 959.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui ha incollato 724.000 spettatori ...