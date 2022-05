Amici 21, Andreas Muller si scaglia contro Alessandra Celentano dopo le dure critiche a Dario Schirone (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Il talent ha aperto le porte della finale a ben 6 allievi della scuola. L’unico eliminato è stato, anche un po’ a sorpresa, Dario Schirone, allievo di Veronica Peparini. Il ragazzo non ha avuto una serata semplice. Nuove critiche sono infatti arrivate da Alessandra Celentano, che ha iniziato anche un botta e risposta con Veronica Peparini. A questo proposito è intervenuto anche Andreas Müller, compagno di Veronica ed ex professionista del talent, tramite una storia su Instagram. Andreas non ha apprezzato le parole della Celentano contro Dario ed è intervenuto proprio in difesa di quest’ultimo: A trovarne di ballerini come ... Leggi su isaechia (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda la semifinale didi Maria De Filippi. Il talent ha aperto le porte della finale a ben 6 allievi della scuola. L’unico eliminato è stato, anche un po’ a sorpresa,, allievo di Veronica Peparini. Il ragazzo non ha avuto una serata semplice. Nuovesono infatti arrivate da, che ha iniziato anche un botta e risposta con Veronica Peparini. A questo proposito è intervenuto ancheMüller, compagno di Veronica ed ex professionista del talent, tramite una storia su Instagram.non ha apprezzato le parole dellaed è intervenuto proprio in difesa di quest’ultimo: A trovarne di ballerini come ...

