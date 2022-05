America Latina, il film con Elio Germano in prima tv stasera su Sky Cinema (Di domenica 8 maggio 2022) America Latina, terzo film di Damiano e Fabio D’Innocenzo, arriva in prima tv questa sera domenica 8 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. La pellicola ha fatto il suo debutto mesi fa, in occasione della 78a Mostra del Cinema di Venezia. Dopo il controverso Favolacce, i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo sono tornati dietro la macchina da presa, alla regia di America Latina. Presentato in concorso alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tra i cinque titoli italiani in corsa per il Leone d’Oro, il film vede nel cast Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 maggio 2022), terzodi Damiano e Fabio D’Innocenzo, arriva intv questa sera domenica 8 maggio alle 21.15 su SkyDue, in streaming su NOW e disponibile on demand. La pellicola ha fatto il suo debutto mesi fa, in occasione della 78a Mostra deldi Venezia. Dopo il controverso Favolacce, i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo sono tornati dietro la macchina da presa, alla regia di. Presentato in concorso alla 78ª Mostra Internazionale d’Artetografica di Venezia, tra i cinque titoli italiani in corsa per il Leone d’Oro, ilvede nel cast, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo ...

