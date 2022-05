Ambrosini | ‘Il Milan ha imparato a gestire i momenti delicati’

Advertising

infoitsport : Ambrosini: 'Scudetto? Nelle difficoltà il Milan ha fatto meglio dell'Inter' - SempreMilanit : ???Senti Ambrosini sul #Milan #SempreMilan - MilanPress_it : Il parere dell'ex capitano #Ambrosini - MilanLiveIT : ?????#Ambrosini: 'L'#Inter quando ha avuto un periodo brutto ha perso, il #Milan no' - sportli26181512 : Ambrosini: 'Milan, destino nelle tue mani. I rossoneri hanno imparato a gestire i momenti complicati': Massimo Ambr… -

Digital-Sat News

sostiene che l'origine del problema sia tattica e derivi dall'atteggiamento più naturale della Juve, portata a occupare la metacampo avversaria e sfruttare di menocontropiede, gli spazi ...Commenta per primo Intervistato da Radio Deejay, l'ex centrocampista del Milan, Massimo, ha espresso la propria opinione sulla corsa scudetto. 'Io penso cheMilan abbiadestino nelle proprie mani e l'Inter non ce l'ha . A prescindere da come andrà a finire,Milan, nel ... DAZN Serie A 2021/22 Diretta 32a Giornata, Palinsesto Telecronisti