Ambra Sabatini torna in pista e firma il record del mondo nei 200 paralimpici | VIDEO

(Di domenica 8 maggio 2022) Ventinove secondi. È quanto è bastato adper strappare ildeldei 200 metri T63 sfrecciando indurante l’ultima giornata degli Italian Open, il meeting internazionale del circuito World Para Athletics Grand Prix che si è tenuto a Jesolo (Venezia). La ventenne, medaglia d’oro a Tokyo e sprinter toscana delle Fiamme Gialle, ha gareggiato su una distanza mai affrontata prima superando di quasi due secondi ildetenuto finora dall’italiana Martina Caironi (conquistato nel 2015 a Berlino). We could watch this for hours! The 20-year-old Italian hero is out of this world. 29.87s#Jesolo2022 #ParaAthletics @Paralympics @CIPnotizie @FISPES pic.twitter.com/9ytDGqmaQZ — #ParaAthletics (@ParaAthletics) May 8, 2022...