"Amber Heard ha posato per una foto in tribunale", affermano i fan di Johnny Depp (VIDEO) (Di domenica 8 maggio 2022) Amber Heard avrebbe fatto finta di piangere posando per una foto all'interno del tribunale di Farifax, in Virginia, secondo quanto rivelato dai fan di Johnny Depp. Un VIDEO piuttosto inquietante tratto dal processo di Johnny Depp contro Amber Heard è diventato virale online: la clip mostra l'attrice mentre piange sul banco dei testimoni quando, improvvisamente, notando un fotografo in aula, si mette in posa affinché quest'ultimo possa immortalare il momento in una foto. La Heard ha testimoniato per due giorni consecutivi, raccontando una serie di incidenti violenti che hanno segnato la relazione tra lei e Depp. Mentre parlava, l'attrice ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022)avrebbe fatto finta di piangere posando per unaall'interno deldi Farifax, in Virginia, secondo quanto rivelato dai fan di. Unpiuttosto inquietante tratto dal processo dicontroè diventato virale online: la clip mostra l'attrice mentre piange sul banco dei testimoni quando, improvvisamente, notando ungrafo in aula, si mette in posa affinché quest'ultimo possa immortalare il momento in una. Laha testimoniato per due giorni consecutivi, raccontando una serie di incidenti violenti che hanno segnato la relazione tra lei e. Mentre parlava, l'attrice ...

Advertising

fulviovenanzini : Visto che oggi è la festa della mamma e lei è donna e pure mamma dedico il mio nuovo VLOGabinetto proprio ad Amber… - guidottidavide_ : RT @Jeelart19: Come cazzo fate a difendere Johnny Depp che per Amber Heard mi farei mozzare il dito intero e se vuole può cagarmi nel letto… - Jeelart19 : Come cazzo fate a difendere Johnny Depp che per Amber Heard mi farei mozzare il dito intero e se vuole può cagarmi… - Maia44179090 : RT @marvelsour: Il problema non sono le persone che sostengono Johnny Depp ma quelle che non riescono a percepire la manipolazione, la catt… - zazoomblog : Amber Heard condivide le foto di Johnny Depp svenuto: Si addormentava mentre parlavamo - #Amber #Heard #condivide… -